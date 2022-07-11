Про 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він каже, що розташування на Зміїному підсилювало флот окупантів.
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Тож, за його словами, звільнення острова та повернення його під український контроль позбавило росію вух.
Проте звільнення Зміїного – це не лише символічно. Також це позбавило вух чорноморського флоту росії, який міг вести радіолокаційну та повітряну розвідку,
– пояснив Братчук.
Речник Одеської ОВА додав, що ситуацію з ракетними ударами звільнення Зміїного кардинально не змінило. Адже окупанти стріляють зазвичай з літаків, які злітають з росії. Тут зменшення напруги не буде.
"Ворог поводиться як терорист – влучає в цивільні об'єкти та житлові будинки і паралельно намагається знищити українське зерно", – сказав він.
Як наголосив Братчук, інтенсивність ракетних ударів по Одещині зросла. Так, 11 липня окупанти випустили по регіону близько 7 ракет. Ворог гатив по регіону з території тимчасово окупованого Криму та з літаків у акваторії Чорного моря.
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