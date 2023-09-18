Кроме этого, наше государство также нуждается и в современных военных технологиях от партнеров. Именно это своеобразная "вакцина" от продолжения оккупации нашего государства российской армией.

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Зеленский сказал, как можно быстро деоккупировать все территории

Глава государства подчеркнул, что сейчас мы боремся с Россией, у которой людей гораздо больше, но мотивации по сравнению с нашими военными меньше. Он подчеркнул, что наше государство жалеет людей, ведь они для нас "это не ресурс".

Он также отметил, что западные технологии на войне в Украине проявили себя лучше, чем старые советские. В то же время Зеленский подчеркнул, что наше государство все же в десятки раз меньше не только людей, но и технологий, поэтому наличие современного оружия могло бы значительно ускорить полную деоккупацию украинских земель от врага.

Вакцина против России есть. Есть четкие названия этих систем, которые сработали у нас на территории. И есть списки этих стран, которые имеют все это,

– сказал Зеленский.

Украинский глава отметил, что все, что может сделать сегодня президент Соединенных Штатов как лидер в поддержке Украины, это объединить всю команду партнеров, которая помогает Украине.

"Поддержка – это не только о деньгах, это технологии. Надо, чтобы Соединенные Штаты были объединены в желании дать эти технологии", – подчеркнул президент.

Он также рассказал, что США должны способствовать и объединению вокруг Украины партнеров, чтобы они также передавали свои технологии для того, чтобы наше государство было способно себя защитить.

Если они (союзники – 24 Канал) завтра дадут Украине соответствующее оружие, поверьте, мы восстановим нашу территориальную целостность и это будет быстрее, чем любое контрнаступление, на любом направлении,

– подчеркнул глава государства.

Он также возмутился тем, что наши союзники затягивают для того, чтобы предоставить Украине дальнобойное оружие. Зеленский подчеркнул, что если Россия может поражать нашу территорию с расстояния в 100 километров, а у нашего государства нет такого оружия – это абсолютная несправедливость.

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