Крім цього, наша держава також потребує і сучасних військових технологій від партнерів. Саме це є своєрідною "вакциною" від продовження окупації нашої держави російською армією.

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Зеленський сказав, як можна швидко деокупувати всі території

Глава держави наголосив, що наразі ми боремося з Росією, у якої людей значно більше, але мотивації, порівняно з нашими військовими, менше. Він наголосив, що наша держава жаліє людей, адже вони для нас "це не ресурс".

Він також зазначив, що західні технології на війні в Україні проявили себе краще, аніж старі радянські. Водночас Зеленський наголосив, що наша держава все ж має в десятки разів менше не тільки людей, але й технологій, тому наявність сучасної зброї могла б значно пришвидшити повну деокупацію українських земель від ворога.

Вакцина проти Росії є. Є чіткі назви цих систем, які спрацювали у нас на території, і є списки цих країн, які все це мають,

– сказав Зеленський.

Український очільник зазначив, що все, що може зробити сьогодні президент Сполучених Штатів, як лідер в підтримці України, це об'єднати всю команду партнерів, яка допомагає Україні.

"Підтримка – це не тільки про гроші, це технології. Треба, щоб Сполучені Штати були об'єднані в бажанні дати ці технології", – наголосив президент.

Він також розповів, що США також мають сприяти й об'єднаності навколо України партнерів, щоб вони також передавали свої технології для того, аби наша держава була здатна себе захистити.

Якщо вони (союзники – 24 Канал) завтра дадуть Україні відповідну зброю, повірте, ми відновимо нашу територіальну цілісність і це буде швидше, ніж будь-який контрнаступ, на будь-якому напрямку,

– наголосив глава держави.

Він також обурився тим, що наші союзники затягують із тим, щоб надати Україні далекобійну зброю. Зеленський підкреслив, що якщо Росія може вражати нашу територію з відстані 100 кілометрів, а наша держава не має такої зброї – це абсолютна несправедливість.

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