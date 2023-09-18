Інші подробиці – поки невідомі. Нагадаємо, що острів Зміїний українські військові визволили влітку 2022 року.
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Росія завдала удару в напрямку Зміїного
За інформацією Сил оборони півдня України, було зафіксовано черговий удар в напрямку острова Зміїний. Про пошкодження – не повідомляється.
Окрім цього, за минулу добу ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб у райони населених пунктів Одрадокам'янка, Миколаївка, Веселе. Там пошкоджено 6 приватних будинків та трансформатор. На щастя, люди не постраждали.
Також за минулу добу ворог здійснив 69 артилерійських обстрілів з використанням близько 350 снарядів, зокрема 12 обстрілів населених пунктів Херсонського району. Внаслідок обстрілів 2 цивільні загинуло, 3 поранено, пошкоджено 12 будинків, 2 промислових підприємства, пошкоджено лінії електропередач.
Інші обстріли Зміїного
- Нагадаємо, що нещодавно російська армія вкотре атакувала острів Зміїний у Чорному морі. Сили ППО знищили БПЛА ворога "Форпост". Так, БПЛА оперативно-тактичного рівня військові Росії запустили для розвідувально-диверсійної роботи. Сили протиповітряної оборони збили його над морем.
- Наталія Гуменюк повідомляла, що після відновлення судноплавства з українських портів росіяни почали більше атакувати острів Зміїний. Окупанти періодично скидають туди керовані авіабомби.
- До речі, вночі 30 липня російська армія атакувала острів Зміїний. За допомогою тактичної авіації в Чорному морі ворог скинув у районі острова дві авіабомби невстановленого зразка.