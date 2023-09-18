Інші подробиці – поки невідомі. Нагадаємо, що острів Зміїний українські військові визволили влітку 2022 року.

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Росія завдала удару в напрямку Зміїного

За інформацією Сил оборони півдня України, було зафіксовано черговий удар в напрямку острова Зміїний. Про пошкодження – не повідомляється.

Окрім цього, за минулу добу ворог завдав 5 авіаційних ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб у райони населених пунктів Одрадокам'янка, Миколаївка, Веселе. Там пошкоджено 6 приватних будинків та трансформатор. На щастя, люди не постраждали.

Також за минулу добу ворог здійснив 69 артилерійських обстрілів з використанням близько 350 снарядів, зокрема 12 обстрілів населених пунктів Херсонського району. Внаслідок обстрілів 2 цивільні загинуло, 3 поранено, пошкоджено 12 будинків, 2 промислових підприємства, пошкоджено лінії електропередач.

Інші обстріли Зміїного