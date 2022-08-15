Первый факт обратной депортации: из российского Пскова мариупольцев возвращают домой

Из российского города Пскова начали возвращать мариупольцев на родину. Домой отправились 60 человек.

Таким образом, зафиксирован первый факт обратной депортации из россии. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Как проходит депортация из россии

Из российского Пскова, где мариупольцы стали проблемой для местных властей, их возвращают домой. В субботу (13 августа – 24 канал) 60 мариупольцев "добровольно" погрузили в два прицепных вагона и отправили в Ростов-на-Дону,

– рассказал Андрющенко.

В Ростове-на-Дону мариупольцев встретят органы квазиреспублики "днр" и отвезут домой. По словам Андрющенко, у большинства из этих людей нет уцелевшего жилья в городе и они будут вынуждены жить на улице или вламываться в квартиры других мариупольцев в эвакуации.

"Великолепный реальный пример "заботы" россии и ее способностей. Современная россия даже депортацию не способна организовать, как бы цинично не звучала правда", – отметил советник городского головы.

Как мариупольцев возвращают домой: смотрите видео

Как оккупанты вывезли мариупольцев в россию

российские оккупанты цинично обманули мирных жителей Мариуполя. Вместо обещанной эвакуации в Украину захватчики вывезли людей на территорию государства-агрессора.

захватчики говорили, что повезут людей в Украину. Такой поступок россиян – особо циничный. Ведь дальше мариупольцев ждали "фильтрационные лагеря" в государстве, которое сбрасывало на них бомбы и ракеты.

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