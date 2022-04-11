Депортация мариупольцев: верифицированы данные 33 тысяч незаконно вывезенных оккупантами горожан

Оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя как минимум 33 тысячи украинцев. Их депортировали в Россию и на временно оккупированные территории Донбасса.

Процесс депортации продолжается, при этом оккупанты производят зачистки. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на официальной странице в телеграме.

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Незаконное перемещение мариупольцев оккупантами

Андрющенко подчеркнул, что больше всего свирепствуют в Мариуполе войска росгвардии, в частности кадыровцы. Ситуация осложнена тем, что у коллаборантов есть данные о работниках муниципалитета, полиции и других правоохранительных органов.

По предварительной информации, военные росгвардии совершают аресты, пытают, расстреливают и казнят проукраински настроенных мариупольцев прямо по месту их пребывания.

Отмечается, что на пунктах фильтрации находятся около 10 тысяч человек, фильтрация продвигается медленно, и оккупанты уже не скрывают, что их основная цель здесь – сорвать эвакуацию и заставить мариупольцев остаться на временно оккупированной территории.

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