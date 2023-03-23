Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он сравнил президента России Владимира Путина с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

Смотрите также Путин будет отвечать за совершенные им преступления, как ответили нацисты более 70 лет назад – Politico

Путин, как Гитлер – делает то же самое

По его словам, сегодня Путин поступает с украинцами, так же как это делал Гитлер с поляками – насильственная германизация, только у нас насильственная русификация. Это преступление, которое подпадает под определение "геноцид", поэтому выдача ордера на арест Путина является закономерным итогом его преступлений в войне против Украины.

Яковенко сказал, что заявления россиян о том, что они вернут украинских детей домой только тогда, когда здесь "будет безопасно", абсурдно.

Выходит, что и Гитлер покончил жизнь самоубийством совершенно ни за что. Но ведь Путин, как и Гитлер, занимается абсолютно тем же, только в отношении украинцев,

– подчеркнул он.

Российский оппозиционный журналист о внутренней "кухне" Кремля: смотреть видео

Журналист добавил, что место рядом с Путиным в тюремной камере должна занять его уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она сама призналась, что усыновила ребенка из оккупированного Донбасса, а это преступление, у которого нет срока давности.

Насильственная депортация отозвалась в сознании детей

Яковенко отметил, что насильственное перемещение украинских детей из зоны боевых действий в Россию – это вмешательство в их сознание, русификация, которую трудно будет потом исправить. В дальнейшем, когда Украина будет возвращать этих детей, это будет очень болезненный процесс, так называемое "обратное перевоспитание".

"По их же словам, сначала дети скандировали "Слава Украине", а потом их "перевоспитали" и они внезапно "полюбили Путина", обнимали какого-то мужчину, который якобы их спасал. Вся эта сволочь во главе со Львовой-Беловой называет этот процесс" смена родины". То есть у них была Украина, а стала Россия. Это преступление просто так не исправишь, даже если эти дети вернутся домой, к своим реальным родителям. Это будут дети с очень сильно деформированной психикой", – подчеркнул российский оппозиционер.

Депортация украинских детей: главное