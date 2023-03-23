Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він порівняв президента Росії Владіміра Путіна з нацистським лідером Адольфом Гітлером.

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Путін, як Гітлер – робить те саме

За його словами, сьогодні Путін вчиняє з українцями, так само як це робив Гітлер з поляками – насильнице знімечення, тільки у нас насильницька русифікація. Це злочин, який підпадає під визначення "геноцид", а тому видача ордера на арешт Путіна є закономірним підсумком його злочинів у війні проти України.

Яковенко сказав, що заяви росіян про те, що вони повернуть українських дітей додому лише тоді, коли тут "буде безпечно", є абсурдними.

Виходить, що і Гітлер покінчив життя самогубством абсолютно ні за що. Але ж Путін, як і Гітлер, займається абсолютно тим самим, тільки щодо українців,

– наголосив він.

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Журналіст додав, що місце поряд з Путіним у тюремній камері повинна зайняти його уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Вона сама зізналась, що всиновила дитину з окупованого Донбасу, а це злочин, який немає строку давності.

Насильницька депортація відгукнулась у свідомості дітей

Яковенко зазначив, що насильницьке переміщення українських дітей з зони бойових дій у Росію це втручання у їхню свідомість, русифікація, яку важко буде потім виправити. Надалі, коли Україна буде повертати цих дітей, це буде дуже болісний процес, так зване – "зворотне перевиховання".

"За їхніми ж словами, спочатку діти скандували "Слава Україні", а потім їх "перевиховали" і вони раптово "полюбили Путіна", обнімали якогось чоловіка, який нібито їх рятував. Вся ця сволота на чолі з Львовою-Бєловою називає цей процес "смєна родіни". Тобто в них була Україна, а стала Росія. Цей злочин просто так не виправиш, навіть якщо ці діти повернуться додому, до своїх реальних батьків. Це будуть діти з дуже сильно деформованою психікою", – підкреслив російський опозиціонер.

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