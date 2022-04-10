Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Денисова рассказала, что у учреждения есть несколько корпусов, обнесенных забором. На въезде – контрольно-пропускной пункт.

Заметьте Примерно 5% депортированных в Россию украинцев не проходят фильтрацию и исчезают

Украинцам запрещают выходить из лагеря. В настоящее время там находятся более 400 человек. Среди них – 147 детей. В частности, младенцы. Кроме того, на днях в лагерь должны прибыть еще 150 человек, которых принудительно вывезли из Украины.

"Люди – в крайне тяжелом и подавленном состоянии"

По словам Денисовой, люди – в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Украинцы не знают, что их будет ждать дальше. Куда и в какой регион России будут везти. Депортированным не предоставляют никакой информации.

В лагерях люди живут уже несколько недель. У депортированных нет белья, одежды и обуви. Из подвалов их забрали в зимних вещах.

Денисова подчеркнула, что катастрофически не хватает:

детского питания;

предметов личной гигиены.

Российским активистам украинцы рассказали, что у них нет даже базовых вещей для жизни. Выйти на связь с родными или вернуться в Украину – пока невозможно.

В Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, в которые еще в феврале перед войной были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Мы информировали, что в тот период принудительно вывезли почти 90 тысяч жителей,

– заявила Денисова.

По данным активистов, украинцев насильственно перемещают в разные регионы России. В частности, говорится о Хабаровске.

В лагере есть иностранные студенты

Активисты рассказали, что в лагере также находятся иностранные студенты из Туркменистана. Они скрывались в Мариуполе в бомбоубежище, впоследствии самостоятельно добрались на временно оккупированную территорию Донбасса. Оттуда их принудительно привезли в Россию.

Студентам разрешают выходить за пределы лагеря.

Важно – Арестович о планах России до 9 мая: смотрите видео