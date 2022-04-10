Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова розповіла, що установа має декілька корпусів, обнесених парканом. На в'їзді – контрольно-пропускний пункт.

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Українцям забороняють виходити з табору. Наразі там перебувають понад 400 людей. Серед них – 147 дітей. Зокрема, немовлята. Окрім того, днями до табору мають прибути ще 150 людей, яких примусово вивезли з України.

"Люди – у вкрай важкому та пригніченому стані"

За словами Денісової, люди – у вкрай важкому та пригніченому стані. Українці не знають, що їх чекатиме далі. Куди та в який регіон Росії везтимуть. Депортованим не надають жодної інформації.

У таборах люди живуть вже декілька тижнів. Депортовані не мають білизни, одягу та взуття. З підвалів їх забрали у зимових речах.

Денісова наголосила, що катастрофічно не вистачає:

дитячого харчування;

предметів особистої гігієни.

Російським активістам українці розповіли, що не мають навіть базових речей для життя. Вийти на зв'язок з рідними або повернутися в Україну – наразі неможливо.

У Пензенській області діють ще три подібні табори, до яких ще у лютому перед війною були вивезені мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ми інформували, що в той період під примусом вивезли майже 90 тисяч жителів,

– заявила Денісова.

За даними активістів, українців насильно переміщують до різних регіонів Росії. Зокрема, мовиться про Хабаровськ.

У таборі є іноземні студенти

Активісти розповіли, що у таборі також перебувають іноземні студенти – з Туркменістану. Вони переховувалися у Маріуполі у бомбосховищі, в згодом самотужки добралися на тимчасово окуповану територію Донеччини. Звідти їх примусово привезли у Росію.

Студентам дозволяють виходити за межі табору

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