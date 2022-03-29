Это давление необходимо Украине и Европе, чтобы отстоять базовые ценности, на которых построена жизнь в цивилизованном мире. Ведь сегодня Россия позволила себе переступить все – и через права человека, и через свободу на европейском континенте, сообщает 24 канал.
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Новые преступления России против человечества
Зеленский заявил, что пока нет ни одного преступления против людей и человечности в целом, которое бы не совершили оккупанты.
Они депортируют наших людей на территорию России силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством,
– подчеркнул он.
Президент Украины еще раз отметил, что российские солдаты увезли в Россию уже более двух тысяч детей.
Мы не знаем – где они, нет даже полного перечня этих детей. Есть ли у них семьи? Как они потом найдут своих родных, близких людей?
– обратился к правительству Зеленский.
Чтобы исключить это зло из Украины, президент Украины призвал политиков и дипломатов поднять на уровне Евросоюза вопрос о солидарности в защите свободы человека.
Больше – Обращение Зеленского к политикам и народу Дании