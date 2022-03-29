Цей тиск необхідний Україні та Європі аби відстояти базові цінності, на яких побудовано життя у цивілізованому світі. Адже сьогодні Росія дозволила собі переступити через усе – і через права людини, і через свободу на європейському континенті, повідомляє 24 канал.

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Нові злочини Росії проти людства

Зеленський заявив, що наразі немає жодного злочину проти людей і людяності в цілому, який би не скоїли окупанти.

Вони депортують наших людей на територію Росії силою, ґвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством,

– наголосив він.

Президент України ще раз зазначив, що російські солдати вивезли в Росію вже понад дві тисячі дітей.

Ми не знаємо – де вони, не маємо навіть повного переліку цих дітей. Чи є у них родини? Як вони потім знайдуть своїх рідних, близьких людей?,

– звернувся до уряду Зеленський.

Щоб відкинути це зло з України, президент України закликав політиків та дипломатів підняти на рівні Євросоюзу питання про солідарність у захисті свободи людини.

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