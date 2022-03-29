Цей тиск необхідний Україні та Європі аби відстояти базові цінності, на яких побудовано життя у цивілізованому світі. Адже сьогодні Росія дозволила собі переступити через усе – і через права людини, і через свободу на європейському континенті, повідомляє 24 канал.
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Нові злочини Росії проти людства
Зеленський заявив, що наразі немає жодного злочину проти людей і людяності в цілому, який би не скоїли окупанти.
Вони депортують наших людей на територію Росії силою, ґвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством,
– наголосив він.
Президент України ще раз зазначив, що російські солдати вивезли в Росію вже понад дві тисячі дітей.
Ми не знаємо – де вони, не маємо навіть повного переліку цих дітей. Чи є у них родини? Як вони потім знайдуть своїх рідних, близьких людей?,
– звернувся до уряду Зеленський.
Щоб відкинути це зло з України, президент України закликав політиків та дипломатів підняти на рівні Євросоюзу питання про солідарність у захисті свободи людини.
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