Депозит на 50 тысяч новорожденным: что конкретно предлагают депутаты

Каждому новорожденному хотят открывать депозит на 50 тысяч гривен от государства. Правда, воспользоваться деньгами ребенок сможет только достигнув 18-летнего возраста. Такие новации предусматривает законопроект от "слуг народа". В каких случаях ребенок сможет досрочно снять эти деньги и на что потратить, – в материале 24 канала.

Доплаты почти как в Эмиратах

В парламент внесен проект закона "О государственной помощи семьям с детьми" относительно внедрения государственной помощи ребенку в будущем (№ 2801). Сейчас документ рассматривается в комитетах Рады.

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По мнению его авторов, одной из основных причин торможения роста населения остается социально-экономическая: многие семьи не решаются рожать, поскольку осознают, что не имеют для этого достаточного финансового обеспечения.



Государство должно финансово помогать родителям / Фото 24 канала

Соавтор законопроекта "Слуга народа" Сергей Гривко рассказывает, что общался со многими друзьями своего возраста и они выражали страхи о рождении ребенка, ведь не понимали, что будет дальше. Поэтому он считает нужным поработать над тем, чтобы "снять" этот страх.

Что предлагают депутаты

Согласно проекту помощь ребенку в будущем предполагается с момента рождения. То есть после рождения на депозитный счет банка, который родители или другие официальные представители ребенка самостоятельно выберут, из госбюджета будет перечислено одноразовую государственную помощь в размере 50 тысяч гривен. Эти деньги являются банковским вкладом на имя новорожденного до достижения им 18 лет. Основанием для назначения пособия на будущее, станет свидетельство о рождении и обращение родителей или представителей ребенка в орган соцзащиты.

Работая над этим законопроектом смотрел на ОАЭ. Там есть похожие программы, но у них более высокие доплаты, поскольку они являются страной, которая добывает нефть, поэтому может это обеспечить,

– считает Сергей Гривко.

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Помощь зачисляется на депозитный счет банковского учреждения на основании договора, который заключат между соответствующим органом соцзащиты и финансовым учреждением.

Ребенок получит в свое распоряжение банковский вклад, который будет состоять из государственной помощи и всех начисленных на нее процентов, по достижению 18 лет.



Прожиточный минимум и минимальная зарплата в госбюджете на 2020 год / Инфографика 24 канала

Банковский вклад может быть передан в распоряжение ребенка или родителей или других законных представителей до достижения им 18 лет исключительно в следующих случаях:

в случае необходимости ребенка в деньгах на лечение (при наличии медицинского заключения), если его родители или другие законные представители не имеют других источников для покрытия указанных расходов;

в случае потери вследствии стихийного бедствия или другого подобного форс-мажорного обстоятельства ребенком жилья, на покупку нового;

в случае необходимости ребенка в деньгах для получения высшего образования на основании заключенного договора об обучении, если согласно условиям договора сумма банковского вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения;

в случае принятия решения родителями или другими законными представителями вложить от имени ребенка средства помощи ребенку в будущем со всеми начисленными процентами в инвестиционный фонд или в накопительную программу страхования жизни.

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В случае вступления в силу закона с 1 января 2021 года, то такие выплаты обойдутся государству в 16 млрд гривен, при условии, что в течение года рождается 316 тысяч детей.

Если государство на депозит новорожденному положит 50 тысяч гривен при 10% через 18 лет у ребенка уже будет 277 тысяч гривен. По мнению авторов проекта закона, если мы будем укреплять гривну, то эта сумма будет меняться в лучшую сторону.

Это колоссальная сумма для украинского бюджета. Однако, необходимо что-то делать, потому что в Украине наблюдается негативная демографическая ситуация: за последние 5 лет рождаемость сократилась практически на 100 тысяч детей. С такими темпами скоро мы получим демографическую катастрофу. Хотя она и сейчас есть, по сути.

Социолог Ирина Бекешкина считает, что эти деньги не долежат к тому времени, когда ребенку исполнится 18 лет.

Это отнюдь не поднимет рождаемость, которую нам крайне необходимо улучшать. На самом деле молодым семьям очень не хватает денег. Если дополнительно к обычной помощи дать деньги тогда вполне возможно,

– добавляет Бекешкина.



Украине необходимо улучшать демографическую ситуацию / Фото 24 канал

Где брать деньги для такой инициативы авторы законопроекта знают.

Предлагаю, чтобы этот законопроект начал работать с 2021 года, поскольку мы подаем ряд других проектов законов, которые должны улучшить экономику страны. К примеру, об игорном бизнесе, продаже земли и тому подобное. И будет откуда взять деньги для этой инициативы,

– говорит Сергей Гривко.

Помочь родителям

Комментируя эту инициативу председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко соглашается с тем, что некоторые государства, которые занимаются демографическими проблемами, вводят определенные поощрения для новорожденных. Преимущественно, это деньги, которые можно получить не сразу, а постепенно – выплаты на счет. Собственно, подобные выплаты были и в Украине. Более пяти лет назад родители новорожденных получали неплохие деньги на детей и эти выплаты не растягивались. Это стимулировало рождаемость, но только в бедных семьях. К сожалению, часто эти деньги тратились не на ребенка. Поэтому выплаты начали "растягивать" во времени. В то же время, средний класс на такие доплаты не обращал внимание.

Рожали детей не из-за госвыплаты, а потому что больше зарабатывали. Средний класс, как правило, не обращает внимания на такие стимулы, а лишь на свое финансовое положение – могут ли они содержать ребенка. Если не уверены в будущем страны, то любая помощь от государства их не заинтересует,

– убежден Алексей Дорошенко.

Сейчас мы должны сделать все, чтобы экономика заработала. По мнению Дорошенко, идея неплохая, но это тот случай, когда этот законопроект, к сожалению, является скажем так – фантастическим. Он не является жизнеспособным не только для украинских реалий, но и для таких стран восточной Европы как Польша, которая вошла в топ-клуб богатейших стран мира.

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Эксперт добавляет, что надо все внимательно просчитать: такая инициатива сможет лишить многих людей сегодняшнего дня. в частности, пенсионеров, которые часто думают – купить поесть, лекарства или заплатить коммуналку.

С учетом вышеприведенного, с принятием законопроекта нам придется выбирать – платить пенсию пенсионерам или класть деньги на депозит будущим поколениям. И не факт, что получив эти деньги молодежь не уедет из страны,

– говорит Дорошенко.

Ирина Бекешкина не думает, что это будет популярный популизм. По ее убеждению, лучше бы депутаты помогли семьям с детьми.