Суд арестовал имущество нардепа-предателя Ковалева, в том числе "4 канал"

Народный депутат-изменник Алексей Ковалев расплачивается за коллаборантство. Согласно решению суда его имущество арестовано. Речь идет в том числе и о "4 канале".

Об этом сообщили в ГБР. Там подчеркнули, что арестованное имущество Ковалева вскоре будет конфисковано и передано в пользу нашего государства.

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Арестовано имущества почти на 5 миллионов гривен

В ведомстве отмечают, что решение суда позволило наложить арест на доли Ковалева в уставных капиталах трех юридических лиц. Кроме того, конфискации подлежат средства, хранящиеся на банковских счетах депутата-изменника.

В общей сложности средства, на которые наложили арест, составляют 4,7 миллиона гривен.

Отметим, что один из трех юридических лиц – ООО "ТРК "Интеррадио". Проще говоря, речь идет о информационно-развлекательном телеканале "4 канал", который к началу полномасштабного вторжения приобрел Ковалев.

Ковалева объявили в розыск

Напомним, что накануне в Офисе генпрокурора сообщили о том, что народный депутат Алексей Ковалев был объявлен в розыск. В ведомстве подчеркнули, что обвиняют его в государственной измене. Также ему инкриминируют пособничество российским агрессорам.

Кроме того, известно о решении суда. Согласно ему Ковалева ожидает содержание под стражей. И у него не будет возможности с помощью денег его избежать. Правда, для выполнения соответствующего постановления необходимо будет сначала найти, а также задержать коллаборанта.

Добавим, что подозрение о государственной измене Ковалеву объявила Ирина Венедиктова 6 июля. Соответствующее заявление она озвучила после собрания сотрудниками ДБР необходимого количества доказательств. Все они свидетельствуют о том, что народный избранник – коллаборант.

Ковалев скрывается на оккупированной Херсонщине

Благодаря досудебному расследованию удалось обнаружить, где находится коллаборант Алексей Ковалев. Следователи выяснили, что с 12 марта народный депутат проживает на территории временно оккупированной Херсонской области.

Справедливости ради заметим, что объявили о подозрении ему не из-за этого. Причиной для решения было публичная поддержка оккупационной "власти". Кроме того, его заявления способствовали тому, чтобы область стала частью страны-агрессора.

Кроме того, народный депутат еще сотрудничал с российскими захватчиками. Он даже получил должность в "правительстве Херсонской области". Там он стал покровителем. Все это вместе позволило правоохранителям открыть против Ковалева уголовное производство еще в апреле.

Добавим, что Алексею Ковалеву светит заключение до 15 лет или даже пожизненное. К этому прилагается конфискация имущества, о которой мы упомянули выше.

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