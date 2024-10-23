В Днепре депутат толкнула активистку акции "Деньги на ВСУ": прокуратура начала расследование

В Днепре возле городского совета депутат Евгения Дитятковская толкнула в лицо активистку акции "Деньги на ВСУ". Правоохранители расследуют инцидент.

Об этом сообщила Днепропетровская областная прокуратура.

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Депутат толкнула активистку

По данным следствия, 23 октября журналист и общественные активисты прибыли в помещение Днепровского городского совета во время проведения очередной сессии для общения с депутатами.

На видео, которое распространили в сети, видно, что участница акции обращается к Дитятковской: "Скажите, пожалуйста, вы увеличите финансирование армии или дальше будет под дудкой Филатова (речь идет о городском голове Днепра Бориса Филатова – ред.)?".

Тогда депутат открыла окно машины и начала отвечать, однако не женщине. Дитятковская сказала в камеру телефона, что снимал рядом, мол, она "лично дала миллион", а потом толкнула активистку в лицо.

Напомним, что народный депутат в Киеве мог избить человека. В полицию из-за этого обратился пострадавший.