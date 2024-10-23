Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

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Депутатка штовхнула активістку

За даними слідства, 23 жовтня журналіст та громадські активісти прибули до приміщення Дніпровської міської ради під час проведення чергової сесії для спілкування з депутатами.

На відео, яке поширили в мережі, видно, що учасниця акції звертається до Дитятковської: "Скажіть, будь ласка, ви збільшите фінансування армії чи далі буде під дудкою Філатова (йдеться про міського голову Дніпра Бориса Філатова – ред.)?".

Тоді депутатка відчинила вікно машини й почала відповідати, однак не жінці. Дитятковська сказала в камеру телефона, що знімав поруч, мовляв, вона "особисто дала мільйон", а потім штовхнула активістку в обличчя.

Нагадаємо, що народний депутат у Києві міг побити людину. До поліції через це звернувся потерпілий.