Депутат госдумы россии, грезивший изнасилованием черепахи, угрожает убить немецкого журналиста
На телевидении российских пропагандистов уже открыто угрожают расправой иностранным журналистам. Депутат российской госдумы алексей журавлев пригрозил убить немецкого журналиста.
Депутат угрожал в прямом эфире
журавлев, часто появляющийся в эфирах пропагандистов, и известный тем, что фантазировал о "балаганах для зоофилов" в ЕС, в которых якобы насилуют черепах, заявил о своих преступных намерениях в прямом эфире, пишет 24 канал.
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В духе российских пропагандистов журавлев истерически начал кричать что-то о нацизме и, несмотря на замечания товарищей, пригрозил физической расправой.
Я хочу этому нацику… а мне плевать (реакция на замечание за кадром – 24 канал)… сказать. Су*а, мы все придем и вас всех убьем! Пусть думает,
– сказал депутат госдумы россии.
кремлевский пропагандист евгений попов не оценил порывы депутата и сказал, что нельзя заявлять о физической расправе по телевидению. В ответ журавлев продолжил свою дикую истерику.
"А мне плевать. А мне плевать! Я туда поеду, если его там увижу", – сказал он.
Депутат госдумы россии угрожает убить немецкого журналиста: видео
Следует отметить, что журавлев, обвиняемый в нарушении территориальной целостности Украины, ранее угрожал канцлеру Германии Олафу Шольцу. Приспешник путинского режима говорил, что россия заставит Германию принять их "правила", и назвал немецкого лидера "уродом".
При этом депутат госдумы угрожал Германии и США ядерным оружием. Он говорил, что россии безразлично, сколько стран уничтожать в случае ядерной войны с НАТО. По его словам, Швеция и Финляндия, решившие стать членами НАТО, должны понимать, что у россии "всего хватает".
журавлев известен и тем, что до начала российского вторжения в Украину утверждал, что отправится туда "добровольцем" в первых рядах. Однако на фронт в Украину депутат так и не уехал.
Но больше всего известен журавлев тем, что в прямом эфире на пропагандистском телевидении задекларировал свои мечты по изнасилованию черепахи.
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