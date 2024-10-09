Более 1,5 миллиона незадекларированных долларов ГБР обнаружило у депутата Хмельницкого горсовета

Государственное бюро расследований обнаружило у депутата Хмельницкого городского совета более 1,5 миллиона долларов, которые были незадекларированы. Также у нее нашли объекты недвижимости.

По данным Государственного бюро расследований, депутат может быть причастна к сделкам на Хмельницкой таможне.

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Что известно о более 1,5 миллиона депутата

Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов в разной валюте,

– заявило ГБР.

Следователи рассказали, что расследуют уголовное дело в отношении сделок на Хмельницкой таможне при выполнении сделок частной компанией. Ведь директором фирмы является депутат.

По состоянию на 9 октября фигурантку задержали по подозрению в незаконном обогащении. Если вину по этой статье докажут, то ей грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

ГБР нашло у депутата 1,5 миллиона незадекларированных долларов

Кстати, Государственное бюро расследований не называет имени депутата. Однако издание УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что говорится о депутате от партии "Европейская солидарность" Светлане Баранской.