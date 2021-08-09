Его сообщение в фейсбуке содержит почти 20 фото и видео. Там депутат рассказывает, что это его первый трофей, а впоследствии – что из уток уже сварили уху.
К теме В России разрешили охотиться на животных из Красной книги: Greenpeace возмущены
Депутат из Ивано-Франковска похвастался убитыми птицами
Депутат Ивано-Франковского городского совета Стефан Магас показал, что занимается охотой и убивает птиц. Он показал результаты охоты, распространив фото с убитыми птицами и даже фото самих мертвых уток. С фото можно предположить, что удалось убить ориентировочно 10 птиц.
Моя первая утка, вот она... Вот мой первый трофей,
– похвастался депутат.
Более того, он опубликовал видео, где рассказывает, что с утки уже сварили уху и даже показывает ее.
Действительно, 7 августа на Ивано-Франковщине начался сезон охоты на пернатую дичь. Однако в полиции призвали охотников соблюдать правила и подробно прописали их.
Последние инциденты, связанные с охотой: кратко
- В Португалии испанские охотники устроили массовый убой диких оленей и кабанов. Своей добычей, а это 540 убитых животных, мужчины похвастались в соцсетях. Действия охотников вызвали шквал возмущения.
- На Буковине охота завершилась убийством жителя села Великоселье. Трагедия произошла 16 декабря, а предполагаемого убийцу задержали через 2 суток.