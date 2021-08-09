Його допис у фейсбуці містить майже 20 фото й відео. Там депутат розповідає, що це його перший трофей, а згодом – що з качок вже зварили юшку.

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Депутат з Івано-Франківська похизувався вбитими птахами

Депутат Івано-Франківської міської ради Стефан Магас показав, що займається полюванням та вбиває птахів. Він показав результати мисливства, поширивши фото з вбитими птахами та навіть фото самих мертвих качок. З фото можна припустити, що вдалось вбити орієнтовно 10 птахів.

Моя перша качка, ось вона… Ось мій перший трофей,

– похизувався депутат.

Ба більше, – він опублікував відео, де розповідає, що з качки вже зварили юшку та навіть показує її.

Справді, 7 серпня на Івано-Франківщині почався сезон полювання на пернату дичину. Однак у поліції закликали мисливців дотримуватись правил та детально прописали їх.

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