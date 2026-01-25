Дом весь в золоте: прокуратура сообщила о подозрении депутату райсовета, который скрывал миллионы

Депутат Береговского районного совета, что на Закарпатье легализировал средства, полученные преступным путем. А в декларации у него – заведомо недостоверная информация. Вопрос вызывает и схема продажи дорогостоящей машины.

В частности он "забыл" указать имущество на миллионы гривен. Прокуратура Закарпатской области сообщила народному избраннику о подозрении.

Что известно о денежных махинациях депутата из Закарпатья?

Следствие установило, что при подаче ежегодной декларации за 2022 год нардеп сознательно не задекларировал активы и доходы на сумму более 8,3 миллиона гривен. В документах не были указаны автомобиль Ford Mustang, который принадлежал супругам на праве общей собственности и значительный денежный доход. Кроме того, речь идет о финансовых операциях, связанные с покупкой и последующей продажей дорогого Mercedes-Benz S-Class.

По данным правоохранителей, в октябре 2022 года он приобрел люксовый автомобиль за 3,75 миллиона гривен, несмотря на то что его официально подтвержденные доходы за более чем два десятилетия предпринимательской деятельности не превышали 227 тысяч гривен.

Уже через несколько дней авто перепродали, а полученные средства использовали для личных нужд. Ни сам факт приобретения и продажи машины, ни соответствующий доход в декларации не отразили.

Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем,

– говорится в сообщении прокуратуры.

