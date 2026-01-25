Дом весь в золоте: прокуратура сообщила о подозрении депутату райсовета, который скрывал миллионы
- Депутат Береговского районного совета не задекларировал имущество на сумму более 8,3 миллионов гривен, включая автомобили и значительные доходы.
- Ему сообщено о подозрении в умышленном внесении ложной информации в декларацию и легализации имущества, полученного преступным путем.
Депутат Береговского районного совета, что на Закарпатье легализировал средства, полученные преступным путем. А в декларации у него – заведомо недостоверная информация. Вопрос вызывает и схема продажи дорогостоящей машины.
В частности он "забыл" указать имущество на миллионы гривен. Прокуратура Закарпатской области сообщила народному избраннику о подозрении.
Актуально Они облагали данью бизнес: СБУ разоблачила налоговую схему
Что известно о денежных махинациях депутата из Закарпатья?
Следствие установило, что при подаче ежегодной декларации за 2022 год нардеп сознательно не задекларировал активы и доходы на сумму более 8,3 миллиона гривен. В документах не были указаны автомобиль Ford Mustang, который принадлежал супругам на праве общей собственности и значительный денежный доход. Кроме того, речь идет о финансовых операциях, связанные с покупкой и последующей продажей дорогого Mercedes-Benz S-Class.
По данным правоохранителей, в октябре 2022 года он приобрел люксовый автомобиль за 3,75 миллиона гривен, несмотря на то что его официально подтвержденные доходы за более чем два десятилетия предпринимательской деятельности не превышали 227 тысяч гривен.
Уже через несколько дней авто перепродали, а полученные средства использовали для личных нужд. Ни сам факт приобретения и продажи машины, ни соответствующий доход в декларации не отразили.
Действия подозреваемого квалифицированы как умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Дом народного избранника усеян роскошью: смотрите фото прокуратуры
Хищение госимущества и контрабанда: последние новости
Недавно бывшему главе ГПСУ Сергею Дейнеке и ряду чиновников объявили подозрения в налаживании системного взяточничества за содействие незаконному пересечению госграницы. По данным следствия, в период с июля по ноябрь 2023 года они получили неправомерную выгоду на сумму около 204 тысяч евро.
Отдельно НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему, связанную с энергогенерирующими компаниями на временно оккупированной территории Запорожской области, которые незаконно получали средства по "зеленому тарифу". В деле фигурируют девять подозреваемых, среди них – экс-заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.
Кроме того, в декабре 2025 года правоохранители сообщили о разоблачении еще одной схемы. Речь идет о механизме легализации бюджетных средств, связанный с оборонными контрактами.