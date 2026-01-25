Зокрема він "забув" вказати майно на мільйони гривень. Прокуратура Закарпатської області повідомила народному обранцю про підозру.

Що відомо про грошові махінації депутата із Закарпаття?

Слідство встановило, що під час подання щорічної декларації за 2022 рік нардеп свідомо не задекларував активи й прибутки на суму понад 8,3 мільйона гривень. У документах не були зазначені автомобіль Ford Mustang, який належав подружжю на праві спільної власності та значний грошовий дохід. Окрім того, йдеться про фінансові операції, пов'язані з купівлею та подальшим продажем дорогого Mercedes-Benz S-Class.

За даними правоохоронців, у жовтні 2022 року він придбав люксовий автомобіль за 3,75 мільйона гривень, попри те що його офіційно підтверджені доходи за більш ніж два десятиліття підприємницької діяльності не перевищували 227 тисяч гривень.

Уже за кілька днів авто перепродали, а отримані кошти використали для особистих потреб. Ані сам факт придбання й продажу машини, ані відповідний дохід у декларації не відобразили.

Дії підозрюваного кваліфіковані як умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, а також легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,

– йдеться у повідомленні прокуратури.

