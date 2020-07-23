Депутат насмерть сбил 19-летнего мотоциклиста на Закарпатье: фото (18+)
В селе Ботар Виноградовского района на Закарпатье депутат здешнего райсовета на автомобиле Toyota Land Cruiser столкнулся с мотоциклом. В результате 19-летний водитель последнего погиб. Известно, что имя злоумышленника – Иван Удуд.
Детали ДТП
Инцидент произошел около полуночи 23 июля. Об этом в Telegram написал известный закарпатский журналист Виталий Глагола.
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По его словам, Удуд выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который в это время ехал по дороге. В результате столкновения парень 2001 года рождения получил травмы черепа. К сожалению, повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас на месте работает полиция.
Внимание, 18+! Место смертельного столкновения внедорожника депутата Удуда и мотоцикла (Фото из Telegram-канала Виталия Глаголы)
Глагола добавил, что внедорожник депутаты имеет номер АО0022АХ. Кроме того, журналист утверждает, что это уже второе смертельное ДТП с его участием. Первое произошла еще в конце 90-х. Тогда действующему депутату Виноградовского районного совета удалось избежать наказания.
Удуд является швагром депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша. Добавим, что швагро – это термин родства, что означает муж сестры или брат жены или мужа. На русский язык можно перевести как шурин.
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Место смертельного ДТП с участием депутата Удуда на Закарпатье / Карта
Накануне на Закарпатье водитель также сбил насмерть человека
Правда, в этом случае говорится о пешеходе. По информации прессслужбы Нацполиции на Закарпатье, инцидент произошел 21 июля около 22:00 в поселке Чинадиево, что Мукачевском районе.
Правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ – 2170 наехал на пешехода и покинул место происшествия. Однако здесь остались части бампера авто.
Это собственно и помогло полиции разыскать предполагаемого убийцу. Злоумышленника обнаружили в селе Синяк. На его машине были характерные для ДТП повреждения, а именно повреждена правая часть переднего бампера.
В результате 29-летнего жителя Мукачевского района задержали, а его машину отправили на штрафплощадку.
По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса:
- нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего,
- оставление в опасности.
Следствие по делу продолжается.