В селе Ботар Виноградовского района на Закарпатье депутат здешнего райсовета на автомобиле Toyota Land Cruiser столкнулся с мотоциклом. В результате 19-летний водитель последнего погиб. Известно, что имя злоумышленника – Иван Удуд.

Детали ДТП

Инцидент произошел около полуночи 23 июля. Об этом в Telegram написал известный закарпатский журналист Виталий Глагола.

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По его словам, Удуд выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который в это время ехал по дороге. В результате столкновения парень 2001 года рождения получил травмы черепа. К сожалению, повреждения оказались несовместимыми с жизнью. Сейчас на месте работает полиция.

Внимание, 18+! Место смертельного столкновения внедорожника депутата Удуда и мотоцикла (Фото из Telegram -канала Виталия Глаголы)

Глагола добавил, что внедорожник депутаты имеет номер АО0022АХ. Кроме того, журналист утверждает, что это уже второе смертельное ДТП с его участием . Первое произошла еще в конце 90-х. Тогда действующему депутату Виноградовского районного совета удалось избежать наказания.

Удуд является швагром депутата Закарпатского областного совета Карла Резеша . Добавим, что швагро – это термин родства, что означает муж сестры или брат жены или мужа. На русский язык можно перевести как шурин.

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Место смертельного ДТП с участием депутата Удуда на Закарпатье / Карта

Накануне на Закарпатье водитель также сбил насмерть человека

Правда, в этом случае говорится о пешеходе. По информации прессслужбы Нацполиции на Закарпатье, инцидент произошел 21 июля около 22:00 в поселке Чинадиево, что Мукачевском районе.

Правоохранители предварительно выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ – 2170 наехал на пешехода и покинул место происшествия. Однако здесь остались части бампера авто.

Это собственно и помогло полиции разыскать предполагаемого убийцу. Злоумышленника обнаружили в селе Синяк. На его машине были характерные для ДТП повреждения, а именно повреждена правая часть переднего бампера.

В результате 29-летнего жителя Мукачевского района задержали, а его машину отправили на штрафплощадку.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса:

нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего,

оставление в опасности.