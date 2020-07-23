У селі Ботар Виноградівського району на Закарпатті депутат тутешньої райради на автомобілі Toyota Land Cruiser зіткнувся з мотоциклом. У результаті 19-річний водій останнього загинув. Відомо, що ім’я зловмисника – Іван Удуд.

Деталі ДТП

Інцидент трапився приблизно опівночі проти 23 липня. Про це у телеграмі написав відомий закарпатський журналіст Віталій Глагола.

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За його словами, Удуд виїжджав із узбіччя і влетів в мотоцикл, що в цей час їхав дорогою. У результаті зіткнення хлопець 2001 року народження отримав травми черепа. На жаль, ушкодження виявилися несумісними із життям. Наразі на місці працює поліція.

Увага, 18+! Місце смертельного зіткнення позашляховика депутата Удуда та мотоцикла (Фото з телеграм-каналу Віталія Глаголи)

Глагола додав, що позашляховик депутати має номер АО0022АХ. Крім того, журналіст переконує, що це вже друга смертельна ДТП за його участю. Перша сталася ще наприкінці 90-х. Тоді чинному депутату Виноградівської районної ради вдалось уникнути покарання.

Удуд є шваґром депутата Закарпатської обласної ради Карла Резеша. Додамо, що шваґро – це термін свояцтва, що означає чоловік сестри або брат дружини чи чоловіка.

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Місце смертельної ДТП за участю депутата Удуда на Закарпатті / Карта

Напередодні на Закарпатті водій також збив на смерть людину

Щоправда, в цьому разі мовиться про пішохода. За інформацією пресслужби Нацполіції на Закарпатті, інцидент трапився 21 липня приблизно о 22:00 у селищі Чинадієво, що Мукачівському районі.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що водій автомобіля ВАЗ – 2170 наїхав на пішохода та покинув місце події. Проте тут залишилися частини бампера авто.

Це власне й допомогло поліції розшукати ймовірного вбивцю. Зловмисника виявили в селі Синяк. На його машині були характерні для ДТП ушкодження, а саме пошкоджена права частина переднього бампера.

Зрештою 29-річного жителя Мукачівщини затримали, а його машину відправили на штрафмайданчик.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу:

порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого,

залишення в небезпеці.

Слідство у справі триває.