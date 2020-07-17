У ніч проти 17 липня в Ужгороді трипалася аварія за участі автомобіля швидкої допомоги. За попередньою інформацією, у нього врізалося легкове авто BMW. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей.

Обидві автівки після зіткнення вилетіли з дороги, а машина швидкої допомоги перекинулася. Про це пише у своєму телеграмі закарпатський журналіст Віталій Глагола.

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Автомобіль BMW зіштовхнувся зі швидкою, коли вона саме виїздила зі станції на виклик. Внаслідок зіткнення постраждав водій легковика й четверо працівників бригади швидкої. Усі вони госпіталізовані.

Що відомо про постраждалих:

Фельдшер: двохкісточковий перелом правої гомілки зі зміщенням;

двохкісточковий перелом правої гомілки зі зміщенням; Лікарка: струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, забій лівої половини грудної клітки, тупа травма живота;

струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, забій лівої половини грудної клітки, тупа травма живота; Санітар: струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма;

струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма; Водій швидкої: перелом шостого та сьомого ребер зліва, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку;

перелом шостого та сьомого ребер зліва, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку; Водій BMW: вколочений перелом шийки лівого стегна.

Віталій Глагола стверджує, що за кермом легковика перебував працівник внутрішньої безпеки державної фіскальної служби Сергій Бенца. Він є зятем ексзаступника начальника УДАІ УМВС України у Закарпатській області Василя Бокоча.

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