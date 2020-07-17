В Ужгороді легковик влетів у швидку, що їхала на виклик: 5 постраждалих – фото й відео
У ніч проти 17 липня в Ужгороді трипалася аварія за участі автомобіля швидкої допомоги. За попередньою інформацією, у нього врізалося легкове авто BMW. Внаслідок ДТП постраждали 5 людей.
Обидві автівки після зіткнення вилетіли з дороги, а машина швидкої допомоги перекинулася. Про це пише у своєму телеграмі закарпатський журналіст Віталій Глагола.
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Автомобіль BMW зіштовхнувся зі швидкою, коли вона саме виїздила зі станції на виклик. Внаслідок зіткнення постраждав водій легковика й четверо працівників бригади швидкої. Усі вони госпіталізовані.
Що відомо про постраждалих:
- Фельдшер: двохкісточковий перелом правої гомілки зі зміщенням;
- Лікарка: струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма, забій лівої половини грудної клітки, тупа травма живота;
- Санітар: струс головного мозку, закрита черепно-мозкова травма;
- Водій швидкої: перелом шостого та сьомого ребер зліва, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку;
- Водій BMW: вколочений перелом шийки лівого стегна.
Віталій Глагола стверджує, що за кермом легковика перебував працівник внутрішньої безпеки державної фіскальної служби Сергій Бенца. Він є зятем ексзаступника начальника УДАІ УМВС України у Закарпатській області Василя Бокоча.
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