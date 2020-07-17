В Ужгороде легковушка влетела в скорую, которая ехала на вызов: 5 пострадавших – фото и видео
В ночь на 17 июля в Ужгороде случилась авария с участием автомобиля скорой помощи. По предварительной информации, в него врезалось легковое авто BMW. В результате ДТП пострадали 5 человек.
Обе машины после столкновения вылетели с дороги, а машина скорой помощи перевернулась. Об этом пишет в своем телеграме закарпатский журналист Виталий Глагола.
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Автомобиль BMW столкнулся со скорой, когда она как раз выезжала со станции на вызов. В результате столкновения пострадал водитель легковушки и четверо работников бригады скорой. Все они госпитализированы.
Что известно о пострадавших:
- Фельдшер: двокостевой перелом правой голени со смещением.
- Врач: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб левой половины грудной клетки, тупая травма живота.
- Санитар: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.
- Водитель скорой: перелом шестого и седьмого ребер слева, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
- Водитель BMW: вколоченный перелом шейки левого бедра.
Виталий Глагола утверждает, что за рулем легковушки находился работник внутренней безопасности государственной фискальной службы Сергей Бенца. Он является зятем бывшего заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча.
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