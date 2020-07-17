В ночь на 17 июля в Ужгороде случилась авария с участием автомобиля скорой помощи. По предварительной информации, в него врезалось легковое авто BMW. В результате ДТП пострадали 5 человек.

Обе машины после столкновения вылетели с дороги, а машина скорой помощи перевернулась. Об этом пишет в своем телеграме закарпатский журналист Виталий Глагола.

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Автомобиль BMW столкнулся со скорой, когда она как раз выезжала со станции на вызов. В результате столкновения пострадал водитель легковушки и четверо работников бригады скорой. Все они госпитализированы.

Что известно о пострадавших:

Фельдшер : двокостевой перелом правой голени со смещением.

: двокостевой перелом правой голени со смещением. Врач : сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб левой половины грудной клетки, тупая травма живота.

: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб левой половины грудной клетки, тупая травма живота. Санитар : сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Водитель скорой : перелом шестого и седьмого ребер слева, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

: перелом шестого и седьмого ребер слева, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Водитель BMW: вколоченный перелом шейки левого бедра.

Виталий Глагола утверждает, что за рулем легковушки находился работник внутренней безопасности государственной фискальной службы Сергей Бенца. Он является зятем бывшего заместителя начальника УГАИ УМВД Украины в Закарпатской области Василия Бокоча.

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