Депутат от ОПЗЖ готовился к захвату оккупантами власти в Харьковской области

В Харьковской области депутат поселкового совета от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" готовился к захвату оккупантами государственной власти. Ему уже сообщили о подозрении.

Сейчас депутату Солоницевского поселкового совета Харьковской области избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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По данным следствия, депутат от ОПЗХ звонил представителям этой политической партии и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями ВС России, которые будут поддерживать политическое движение партии.

Депутат давал указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории Харькова и области другую власть.

Добавим, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить Харьков. Но украинские военные снова отбили атаку врага. Весь день шли атаки и бои с оккупантами. Сейчас в Харькове разрушено или повреждено более 600 зданий.

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Текст публикации Офиса Генпрокурора:

​Готовился к захвату госвласти – в Харьковской области депутату поселкового совета сообщено о подозрении. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры сообщено о подозрении депутату Солоницевского поселкового совета. Принято решение о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, депутат от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" звонил представителям молодежного крыла этой же политической партии и сообщал, что в ближайшее время г. Харьков и Харьковская область будут оккупированы представителями Вооруженных Сил Российской Федерации, которые будут поддерживать политическое движение партии.

Депутат давал указания к подготовке для совместного совершения насильственных действий, чтобы в дальнейшем установить на территории Харькова и области другую власть.