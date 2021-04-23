Молодая – значит кто-то по*бывает, – депутат Юрчишин вляпался в скандал в переписке
Народный депутат от "За майбутнє" Петр Юрчишин попал в скандал. Все из-за его сексистских высказываний о женщине-чиновнице.
Источник:телеграм-канал "Через плечо"
В сеть слили его переписку во время заседания парламента. Его представления о том, как в молодом возрасте женщины получают должности, довольно странные.
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"Это нач. аудита ВГПИ, ГНА", – написал народный избранник. Очевидно, что перед тем он сбросил собеседнику фотографии.
"На фото она очень молодая", – заметили ему в ответ. "Значит, кто-то по*бывает", – отметил Петр Юрчишин.
Скандальная переписка Юрчишина / Фото "Через плечо"
Депутат Петр Юрчишин в Раде / Фото "Через плечо"
Кроме этого, в телеграм-канале "Через плечо" опубликовали также и видео, на котором видна переписка. Все для того, чтобы подтвердить, что она – настоящая.
Переписка Юрчишина в Раде: смотрите видео
Скандалы из-за переписки в Раде
- Накануне выяснилось, что "слуга народа" Анна Колесник во время заседания писала своему собеседнику: "Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны". Однако впоследствии она объяснила, что речь шла об отдыхе на праздники.
- Еще в 2019 году в скандал из-за переписки попал "слуга народа" Богдан Яременко. Журналисты опубликовали фото с перепиской, на которых он, судя по всему, интересовался стоимостью услуг проституток.
- Интимную переписку под куполом засветила и другая "слуга народа" – Елена Криворучкина. Когда фото с перепиской попали в сеть, она подчеркнула, что имеет право на это, как и все люди.
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