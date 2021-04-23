Народный депутат от "За майбутнє" Петр Юрчишин попал в скандал. Все из-за его сексистских высказываний о женщине-чиновнице.

В сеть слили его переписку во время заседания парламента. Его представления о том, как в молодом возрасте женщины получают должности, довольно странные.

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"Это нач. аудита ВГПИ, ГНА", – написал народный избранник. Очевидно, что перед тем он сбросил собеседнику фотографии.

"На фото она очень молодая", – заметили ему в ответ. "Значит, кто-то по*бывает", – отметил Петр Юрчишин.



Скандальная переписка Юрчишина / Фото "Через плечо"



Депутат Петр Юрчишин в Раде / Фото "Через плечо"

Кроме этого, в телеграм-канале "Через плечо" опубликовали также и видео, на котором видна переписка. Все для того, чтобы подтвердить, что она – настоящая.

Переписка Юрчишина в Раде: смотрите видео

Скандалы из-за переписки в Раде