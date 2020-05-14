Депутат подал в суд на Разумкова и Гетманцева из-за "антиколомойского" закона

Депутат Антон Поляков подал иск в суд из-за "антиколомойского" закона, который накануне приняла Верховная Рада. Ранее Антон Поляков заблокировал подписание документа в парламенте.

Поляков просит суд признать противоправными действия спикера Рады Дмитрия Разумкова и народного депутата Данила Гетманцева во время рассмотрения и принятия "банковского" закона, сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

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Что просит Поляков у суда

Поляков считает, что Дмитрий Разумков ненадлежаще организовал проведение внеочередного пленарного заседания парламента и нарушил положения Регламента при рассмотрении и принятии в первом чтении и за основу "антиколомойского" закона.

Истец также просит суд признать противоправными действия депутата Данила Гетманцева из-за необеспечения соблюдения Регламента во время заседания Комитета по вопросам финансов.

В частности, говорится о части принятия решения по вопросу проектов "банковского" закона, которые были внесены народными депутатами Александром Дубинским и Игорем Палицей.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Как Поляков блокирует подписание закона?13 мая внефракционный нардеп Антон Поляков заблокировал подписание "антиколомойского" закона в Раде, подав соответствующее постановление. Именно Антон Поляков был среди депутатов, которые завалили парламент тысячами поправок, чтобы заблокировать "антиколомойский закон".

Что известно об "антиколомойском" законе

Закон предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

Он является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине.

Закон называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

Сам олигарх закон называет не "антиколомойским", а антиукраинским.

После первого чтения к законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Однако уже 13 мая Верховная Рада приняла документ во втором чтении.

Полный текст закона №2571-д о совершенствовании механизмов регулирования банковской сферы – читайте здесь.