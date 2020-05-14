Депутат подав до суду на Разумкова та Гетманцева через "антиколомойський" закон

Депутат Антон Поляков подав позов до суду через "антиколомойський" закон, який напередодні ухвалила Верховна Рада. Раніше Антон Поляков заблокував підписання документа у парламенті.

Поляков просить суд визнати протиправними дії спікера Ради Дмитра Разумкова та народного депутата Данила Гетманцева під час розгляду та ухвалення "банківського" закону, повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва.

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Що просить Поляков у суду

Поляков вважає, що Дмитро Разумков неналежно організував проведення позачергового пленарного засідання парламенту та порушив положення Регламенту під час розгляду та прийняття в першому читанні і за основу "антиколомойського" закону.

Позивач також просить суд визнати протиправними дії депутата Данила Гетманцева через незабезпечення дотримання Регламенту під час засідання Комітету з питань фінансів.

Зокрема, мовиться про частину прийняття рішення щодо питання проєктів "банківського" закону, що були внесені народними депутатами Олександром Дубінським та Ігорем Палицею.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як Поляков блокує підписання закону?13 травня позафракційний нардеп Антон Поляков заблокував підписання "антиколомойського" закону у Раді, подавши відповідну постанову. Саме Антон Поляков був серед депутатів, які завалили парламент тисячами правок, аби заблокувати "антиколомойський закон".

Що відомо про "антиколомойський" закон

Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні.

Закон називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

Сам олігарх закон називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

Після першого читання до законопроєкту подали понад 16 тисяч поправок. Однак вже 13 травня Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні.

Повний текст закону №2571-д про вдосконалення механізмів регулювання банківської сфери – читайте тут.