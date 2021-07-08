Депутат показала видео, как платили участникам митинга "предпринимателей" под Киевсоветом

Депутат Киевсовета от "Голоса" Алина Михайлова обнародовала видео, где зафиксировано подкуп участников митинга "предпринимателей", которые протестовали против сноса МАФов под КМДА.

"Честные люди. Честные люди за свои деньги. Я бы именно так назвала сегодняшний митинг возле Киевсовета. Вы хотели доказательств? Вот они, специально для крикунов, которые весь день прыгали мне "в лицо", хорошо зафиксированы", – написала она на своей странице в Фейсбук.

Михайлова отметила, что "протестующие" получили от организаторов деньги за то, чтобы создать видимость несогласия со сносом МАФов в столице.

"Протестовали люди против проекта решения по МАФах, который сегодня не включили в повестку дня сессии. Прямая демократия "в деле". Когда-то мы придем все же к сознательному гражданскому обществу. Но не сегодня", – возмутилась депутат от "Голоса".

Напомним, накануне Михайлова опубликовала отрывки разговоров участников митинга, из которых следовало, что они получат по 250 гривен за участие.