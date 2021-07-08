Чесні люди. Чесні люди за свої гроші. Я б саме так назвала сьогоднішній мітинг біля Київради. Ви хотіли доказів? Ось вони, спеціально для крикунів, які весь день стрибали мені "поміж очі", гарно зафіксовані,

– написала вона на своїй сторінці у Фейсбук.

Михайлова зазначила, що "протестувальники" отримали від організаторів кошти за те, щоб створити видимість незгоди зі знесенням МАФів у столиці.

Протестували люди проти проєкту рішення щодо МАФів, який сьогодні не включили в порядок денний сесії. Пряма демократія "в дєлє". Колись ми прийдемо все ж до того самого свідомого громадянського суспільства. Але не сьогодні,

– обурилась депутатка від "Голосу".

Нагадаємо, напередодні Михайлова опублікувала уривки розмов учасників мітингу, з яких випливало, що отримають по 250 гривень за участь.