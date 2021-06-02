"С*ка не захочет, кобель не вскочит": депутат-священник оскорбил женщин из-за абортов

Депутат Полтавского городского совета от "ЕС" и священник ПЦУ Александр Дедюхин попал в скандал. Поскольку считает, что в нежелательной беременности виноваты женщины. Выражая свои взгляды, слов он не подбирал.

Дедюхин жалуется на то, что у многих людей якобы "отсутствуют причинно-следственные связи". Скандальный пост он опубликовал в своем фейсбуке.

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"Мне здесь горячо пишут, мол, нельзя считать женщину только инкубатором, матка – это ее тело, а все противники абортов пусть забирают эмбрионы и растят их сами", – отметил он.

И добавил, что эмбрион в матку попадает вследствие "определенных действий, совершенных женщиной". Чтобы это понимать, по его словам, достаточно "хоть на миг приспустить перепонки между извилинами".

После этого Дедюхин написал: "Как там старики говорят, если с*ка не захочет, кобель не вскочит". Впоследствии он удалил это предложение из поста. Впрочем, до этого уже успели сделать скриншот.

Это подтверждает и история изменений, которую можно просматривать в фейсбуке. Оригинальный пост депутата-священника появился 1 июня в 20:19, а исправлял он его уже 2 июня в 5:51.



Депутат-священник Дедюхин попал в скандал / Коллаж 24 канала

"И если ты уже дала согласие, пожалуйста, неси ответственность. Замечу, что ответственность мужчины намного больше, у нас же патриархат, а не что-то", – считает священник.

Не первое скандальное высказывание

На этом депутат-священник не остановился. Дальше он написал, что все люди имеют определенные комплексы, но бедой, мол, является то, что "комплексы имеют людей".

Так он отреагировал на критику его предыдущего поста. Тех, кто ходит с транспарантами вроде "Мое тело – мое дело", он назвал "недоразвитыми".

Четырежды тю. Я, например, сам себя абсолютно объективно считаю недоразвитой личностью, потому что мне свою личность необходимо развивать,

– оправдался Дедюхин.

И заверил, что якобы все это признает и над этим работает. "А вы, если такие развитые и продвинутые, чего смущаетесь? Почему личку и комменты бомбите своими комплексами", – добавил он.

В "ЕС" отреагировали на пост Дедюхина

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отреагировала на пост Дедюхина. Она подчеркнула, что люди, которые во всем обвиняют женщин, есть в разных политсилах.

"Если промолчать, сделать вид, что я не заметила сексистского выпада в нашем кругу, тогда нечего делать в политике", – написала политик.

Аборты – слишком тяжелая и болезненная социальная, психологическая, образовательная, экономическая проблема, чтобы позволять себе говорить о ней в такой тональности,

– отметила она.

И добавила, что защита семейных ценностей не имеет ничего общего с унижением женщины, запретом ей права выбора и навязыванием семейного уклада.

Отметим, что в комментариях пользователи сети призывают "Европейскую солидарность" официально заявить свою позицию относительно высказываний Дедюхина.