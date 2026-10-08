В Раде ответили на призыв Садового выплатить зарплаты коммунальщикам

Львовские коммунальщики уже на этой неделе могут не получить зарплату. Аналогичная проблема возникла и в других украинских городах. Государство недополучило 29,5 миллиарда долларов от партнеров, поскольку Верховная Рада и Кабмин не приняли соответствующие законопроекты. Эту проблему необходимо оперативно решать.

На эту тему в эфире 24 Канала беседовали с народным депутатом, заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексеем Кучеренко. Ранее мэр Львова Андрей Садовый отказался от своей зарплаты до тех пор, пока работники коммунальных предприятий не получат свои деньги. Он также призвал власть изменить очередность выплат на уровне закона: зарплаты чиновников, мэров, депутатов должны перестать быть приоритетными и "защищенными". Зарплаты коммунальщиков оказались во второй очереди. А должны быть в первой.

Кто виноват в том, что государству не хватило денег?

По словам Кучеренко, проблемы с платежами фактически возникли во всех общинах. Например, в Киеве фактически остановилось строительство объектов, входивших в так называемые "планы стойкости". И эту проблему нужно исправлять.

По его мнению, к правительству очень много претензий. Фактически правительство своим решением не позволяет Госказначейству осуществлять платежи. И это парализовало жизнь общин по всей стране.

Обратите внимание! В сентябре Кабмин перешел в режим максимальной экономии из-за нехватки средств в бюджете. Там отложили все непервоочередные расходы. Сейчас деньги идут на оборонные нужды, выплату пенсий и зарплат. Чтобы Украина получила 29,5 миллиарда долларов, Кабмин примет все необходимые решения до 15 октября. Также там призвали Верховную Раду проголосовать за законопроекты, которые откроют финансирование.

Кучеренко добавил, что все решения по бюджету принимает именно Кабмин. И крайне странно, что при принятом бюджете в 4-м квартале 2026 года возникает бюджетная дыра, которую нечем профинансировать.

Садовый призывает выплатить коммунальщикам зарплату: смотрите видео 24 Канала

Виноваты ли депутаты в нехватке средств?

В комментарии Минфина для 24 Канала сообщили, что причина задержки платежей от Госказначейства заключается именно в том, что не поступило достаточно международного финансирования. У многих людей возникают вопросы к депутатам: почему они вовремя не приняли необходимые законопроекты.

При этом нардеп Кучеренко считает довольно "примитивной" версию, что внешнее финансирование не поступило из-за Верховной Рады. Так якобы ищут виновных. В то же время он все-таки признает, что законопроекты нужно принимать. Но здесь у него возникают вопросы к монобольшинству.

Я задаюсь вопросом, почему монобольшинство, которое должно поддерживать свое правительство, не обеспечило принятие и обсуждение этих законов. Там половина из них еще даже не прошла через комитеты. У нас в комитете 20 из 24 человек – большинство, которое контролирует господин Герус из "Слуги народа". Что им мешает рассмотреть эти законы и внести их в зал?

– сказал Кучеренко.

По поводу предложения Андрея Садового изменить очередность выплат народный депутат Кучеренко считает, что вряд ли изменение приоритетности выплат решит эту большую проблему. А сам он перечисляет доход на нужды Сил обороны Украины.