Депутат взорвал гранаты на Закарпатье: в Керецках рассказали об инциденте и назвали предпосылки

В Керецковском сельском совете 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал гранаты в сессионном зале, после чего пострадали более двух десятков человек. Очевидцы рассказали, что услышали при взрыве около трех взрывов.

Впоследствии местные жители вызвали скорую, чтобы спасти пострадавших. По словам очевидцев, дальше там был хаос и люди ничего не знают.

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Что рассказали об инциденте в Керецках очевидцы

Начальник отдела по вопросам социальной защиты населения отметила, что пострадавших было более 20 человек. Это были все, кто находился в помещении и были на сессии.

По информации, на сессии было 23 депутата, 3 приглашенных и председатель сельского совета. Вопросы, которые рассматривались не могу вам сказать, не присутствовала на сессии,

– сказала она.

В то же время глава сельского совета Керецков в 1988 – 1994 годах рассказал, что подобного у них никогда не было раньше, назвав это "просто детективным фильмом". Мужчина также подчеркнул, что конфликт между депутатом и нынешним местным главой был и неоднократно.

"Здесь была такая группа оппозиции, которая мешала работать, и что-то в селе делается, им и так было не до того. Оно все до того шло, ни разу сессию нельзя было нормально провести, здесь добром не закончится", – подчеркнул экс-голова сельского совета.

Он также отметил, что на сессии могли обсуждать вопросы бюджета, отчет главы и избрание секретаря. Мужчина отметил, что Батрин часто публиковал разные материалы в фейсбуке о работе совета, всегда с претензиями и, особенно, финансовые вопросы его волновали, что неправильно средства распределяют, не туда направляют куда нужно.

"Говорят, активист был, но мне и во сне не приснилось бы, что он прибег бы к такому", – сказал бывший сельский голова.

Одна из приехавших на место событий полицейских отметила, что в настоящее время следственные действия еще продолжаются. В частности, проводится осмотр места происшествия и все необходимые сведения нам станут известны после проведения экспертиз. Она также подчеркнула, что все пострадавшие сразу были госпитализированы.

Что известно об инциденте в Керецковском сельском совете