Депутат Бундестана встретился с представителями боевиков в Минске: Украина возмущена

В Минске состоялась встреча представителей пророссийских боевиков и депутата немецкого парламента от праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" Ульриха Йоме. Он также является депутатом ПАСЕ. Посол Украины выразил официальный протест.

Пророссийский депутат Бундестага Йоме утверждает, что представители партии "Альтернатива для Германии" хотят выступить посредниками между боевиками и украинской властью. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Немецкий депутат объяснил, что в Совете Европы он выдвинул инициативу налаживания переговоров между террористами оккупированного Донбасса и Украины, а также "дать возможность Донецку и Луганску представить свою позицию".

Йоме также заявил, что в переговорах об урегулировании на Донбассе между Германией, Францией, Россией и Украиной "отсутствует очень важный участник – отдельные районы Донецкой и Луганской областей", а инициатива об их привлечении к переговорам обсуждалась внутри фракции "Альтернатива для Германии".

Чем известная партия "Альтернативы для Германии"?В немецких СМИ они чаще всего упоминается в связи со скандалами и борьбой в партийной верхушке. Ведущие деятели AfD из числа "радикалов" регулярно делают ксенофобские заявления. Также это единственная среди ведущих немецких партий, которая не критикует Россию за их агрессивные действия и предлагает снять с них санкции. В своей предвыборной программе они не упоминают проблему урегулирования конфликта на Востоке Украины, нарушение Россией международного права, в том числе аннексию Крыма.



В сентябре 2017 года партия "Альтернатива для Германии" набрала на парламентских выборах 12,6%, уступив партии "Христианско-демократический союз", к которому принадлежит Ангела Меркель.

Сайты боевиков пишут, что в этой встрече принимали участие трое их представителей. В частности, боевик Дейнего высказался за прямой диалог между оккупированными территориями и Киевом.



Представители боевиков в Минске / belapan.by

В комментарии журналистам посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил, что Украину об этой встрече никто не информировал. Он предположил, что депутаты Бундестага свободны в своем поведении, и не исключено, что Йоме перед выездом мог сообщить Посольству Украины в Берлине, но не в Минске.

Отметим, что ранее главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что ни об обмене пленными, ни о каких других договоренностях, достигнутых во время нормандской встречи, не может быть и речи.

В ответ Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что даже не собирается говорить с так называемым "руководством" оккупированных территорий.



О чем договорились в Париже / инфографика 24 канала

Рада 12 декабря продолжила еще на год действие закона об особом статусе Донбасса. Закон направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.