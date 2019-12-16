Депутат Бундестагу зустрівся з представниками бойовиків у Мінську: Україна обурена
У Мінську відбулася зустріч представників проросійських бойовиків і депутата німецького парламенту від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Ульріха Йоме. Він також є депутатом ПАРЄ. Посол України висловив офіційний протест.
Проросійський депутат Бундестагу Йоме стверджує, що представники партії "Альтернатива для Німеччини" хочуть виступити посередниками між бойовиками і українською владою. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Німецький депутат пояснив, що у Раді Європи він висунув ініціативу налагодження переговорів між терористами окупованого Донбасу і Україною, а також "дати можливість Донецьку і Луганську представити свою позицію".
Йоме також заявив, що в переговорах про врегулювання на Донбасі між Німеччиною, Францією, Росією та Україною "відсутній дуже важливий учасник - окремі райони Донецької і Луганської областей", а ініціатива про їх залучення до переговорів обговорювалася всередині фракції "Альтернатива для Німеччини".
Чим відома партія "Альтернативи для Німеччини"?У німецьких ЗМІ вони найчастіше згадується у зв'язку зі скандалами і боротьбою у партійній верхівці. Провідні діячі AfD з числа "радикалів" регулярно роблять ксенофобські заяви. Також це єдина серед провідних німецьких партій, яка не критикує Росію за їх агресивні дії та пропоную зняти з них санкції. У своїй передвиборній програмі вони не згадують проблему врегулювання конфлікту на Сході України, порушення Росією міжнародного права, у тому числі анексію Криму.
У вересні 2017 року партія "Альтернатива для Німеччини" набрала на парламентських виборах 12,6%, поступившись партії "Християнсько-демократичний союз", до якого належить Ангела Меркель.
Сайти бойовиків пишуть, що в цій зустрічі брали участь троє їхніх представників. Зокрема, бойовик Дейнего висловився за прямий діалог між окупованими територіями і Києвом.
Представники бойовиків у Мінську / belapan.by
У коментарі журналістам посол України у Мінську Ігор Кизим заявив, що Україну про цю зустріч ніхто не інформував. Він припустив, що депутати Бундестагу вільні у своїй поведінці, і не виключено, що Йоме перед виїздом міг повідомити Посольство України в Берліні, але не у Мінську.
Відзначимо, що раніше ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що ні про обмін полоненими, ні про які інші домовленості, досягнуті під час нормандської зустрічі, не може бути й мови.
У відповідь Президент України Володимир Зеленський запевнив, що навіть не збирається говорити з так званим "керівництвом" окупованих територій.
Про що домовились у Парижі / інфографіка 24 каналу
Рада 12 грудня продовжила ще на рік дію закону про особливий статус Донбасу. Закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.