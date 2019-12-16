Депутат Бундестагу зустрівся з представниками бойовиків у Мінську: Україна обурена

У Мінську відбулася зустріч представників проросійських бойовиків і депутата німецького парламенту від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" Ульріха Йоме. Він також є депутатом ПАРЄ. Посол України висловив офіційний протест.

Проросійський депутат Бундестагу Йоме стверджує, що представники партії "Альтернатива для Німеччини" хочуть виступити посередниками між бойовиками і українською владою. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Німецький депутат пояснив, що у Раді Європи він висунув ініціативу налагодження переговорів між терористами окупованого Донбасу і Україною, а також "дати можливість Донецьку і Луганську представити свою позицію".

Йоме також заявив, що в переговорах про врегулювання на Донбасі між Німеччиною, Францією, Росією та Україною "відсутній дуже важливий учасник - окремі райони Донецької і Луганської областей", а ініціатива про їх залучення до переговорів обговорювалася всередині фракції "Альтернатива для Німеччини".

Чим відома партія "Альтернативи для Німеччини"?У німецьких ЗМІ вони найчастіше згадується у зв'язку зі скандалами і боротьбою у партійній верхівці. Провідні діячі AfD з числа "радикалів" регулярно роблять ксенофобські заяви. Також це єдина серед провідних німецьких партій, яка не критикує Росію за їх агресивні дії та пропоную зняти з них санкції. У своїй передвиборній програмі вони не згадують проблему врегулювання конфлікту на Сході України, порушення Росією міжнародного права, у тому числі анексію Криму.



У вересні 2017 року партія "Альтернатива для Німеччини" набрала на парламентських виборах 12,6%, поступившись партії "Християнсько-демократичний союз", до якого належить Ангела Меркель.

Сайти бойовиків пишуть, що в цій зустрічі брали участь троє їхніх представників. Зокрема, бойовик Дейнего висловився за прямий діалог між окупованими територіями і Києвом.



Представники бойовиків у Мінську / belapan.by

У коментарі журналістам посол України у Мінську Ігор Кизим заявив, що Україну про цю зустріч ніхто не інформував. Він припустив, що депутати Бундестагу вільні у своїй поведінці, і не виключено, що Йоме перед виїздом міг повідомити Посольство України в Берліні, але не у Мінську.

Відзначимо, що раніше ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що ні про обмін полоненими, ні про які інші домовленості, досягнуті під час нормандської зустрічі, не може бути й мови.

У відповідь Президент України Володимир Зеленський запевнив, що навіть не збирається говорити з так званим "керівництвом" окупованих територій.



Про що домовились у Парижі / інфографіка 24 каналу

Рада 12 грудня продовжила ще на рік дію закону про особливий статус Донбасу . Закон спрямований на створення додаткових часових можливостей для реалізації відповідних законодавчих умов, спрямованих на мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей на основі принципів та норм міжнародного права і Статуту ООН.