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Депутат Европарламента призвал ЕС ввести против России санкции за войну в Грузии

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Дэвид Макалистер
Дэвид Макалистер / Фото из открытых сетей

ЕС должен последовательно осудить агрессивные действия России на Южном Кавказе и применить против РФ соответствующие санкции.

Такое мнение высказал депутат Европарламента Дэвид Макалистер в статье для Tagesspiegel.

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"В эти дни мы вспоминаем войну между Россией и Грузией, (...) которая произошла 10 лет назад. В отличие от незаконной аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на востоке Украины ситуация в Грузии нечасто фигурировала в политических дискуссиях в последнее время. Слишком часто от внимания ускользал тот факт, что такие грузинские территории, как Южная Осетия и Абхазия, 10 лет назад были оккупированы Россией и могут быть постепенно аннексированы ею", – замечает автор публикации.

Депутат Европарламента упрекает Россию в проведении военных учений на территории двух непризнанных международным сообществом самопровозглашенных республик, а также в перемещении границ вглубь территории Грузии.

Москва заключила с обеими республиками (в 2014 и 2015 годах) незаконные и противоречивые соглашения о "стратегическом партнерстве", на основании которых южноосетинские и абхазские вооруженные силы все активнее включаются в состав российских военных структур, напоминает европарламентарий.

Это неприемлемо, и Европа должна однозначно реагировать на это, чтобы не растерять своих позиций в отношении Кремля и подтвердить свою репутацию как сообщества, основанного на единых ценностях. От России мы требуем вывести свои войска из оккупированных территорий и прекратить любые действия, направленные на изменение установленных границ,
– призывает Макалистер.

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Как началась российско-грузинская война?
7 августа российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных вечером грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов до начала грузинской операции. Правда, официально Москва заявляет, что ее военные зашли в Грузию только 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Теги: Новости политики Новости России война Новости Грузии Санкции Евросоюз
Источник: 24 Канал
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