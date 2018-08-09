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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Депутат Європарламенту закликав ЄС ввести проти Росії санкції за війну в Грузії

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Девід Макалістер
Девід Макалістер / Фото з відкритих мереж

ЄС повинен послідовно засудити агресивні дії Росії на Південному Кавказі і застосувати проти РФ відповідні санкції.

Таку думку висловив депутат Європарламенту Девід Макалістер у статті для Tagesspiegel.

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"У ці дні ми згадуємо війну між Росією і Грузією, (...) яка сталася 10 років тому. На відміну від незаконної анексії Криму Росією та збройного конфлікту на сході Україні ситуація в Грузії нечасто фігурувала в політичних дискусіях останнім часом. Занадто часто від уваги вислизав той факт, що такі грузинські території, як Південна Осетія й Абхазія, 10 років тому були окуповані Росією і можуть бути поступово анексовані нею", – зауважує автор публікації.

Депутат Європарламенту дорікає Росії в проведенні військових навчань на території двох невизнаних міжнародною спільнотою самопроголошених республік, а також в переміщенні кордонів вглиб території Грузії.

Москва уклала з обома республіками (в 2014 і 2015 роках) незаконні та суперечливі угоди про "стратегічне партнерство", на підставі яких південноосетинські і абхазькі збройні сили все активніше включаються до складу російських військових структур, нагадує європарламентар.

Це неприйнятно, і Європа повинна однозначно реагувати на це, щоб не розгубити своїх позицій щодо Кремля і підтвердити свою репутацію як спільноти, заснованої на єдиних цінностях. Від Росії ми вимагаємо вивести своїх військових з окупованих територій і припинити будь-які дії, спрямовані на зміну встановлених кордонів, 
– закликає Макалістер.

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Як розпочалася російсько-грузинська війна?7 серпня російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію. Російська армія незаконно вторглася до Грузії як мінімум на 19-20 годин раніше початку грузинської операції. Щоправда, офіційно Москва заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини Грузії війна Санкції Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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