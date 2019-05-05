21:57
5 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Депутат Госдумы устроил стрельбу во дворе жилого дома: видео

      77 Читати новину українською
      Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин
      Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин / Фото из открытых источников

      Депутат российского парламента от "Справедливой России" Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      Таким образом Ионов будто бы привлекал внимание к "проблеме обманутых дольщиков" и даже пообещал на своей Facebook-странице, что "в следующий раз будет стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс".

      Читайте также: Депутата Госдумы от "Справедливой России" задержали на взятке в три миллиарда рублей

      Видео, на котором видно, как Ионов стреляет из огнестрельного оружия, а люди рядом пригибаются, чтобы не пострадать, обнародовали в Youtube.

      Смотрите видео: депутат Госдумы устроил стрельбу посреди улицы

      По словам политика, инцидент, запечатленный на видео – "это не стрельба". Так, объясняя росСМИ свои мотивы он сказал, что автомат был приобретен для дальнейшей передачи детскому военно-патриотическому движению "Юнармия".

      Во дворе же одного из жилых кварталов в Камышлове Свердловской области помощник депутата дал ему это оружие и показал документы, свидетельствующие о том, что оно стреляет холостыми. Тогда Ионин и решил "проверить" огнестрельное оружие.

      Как пишет Lenta.ru, Ионин заявил, что готов понести ответственность за свой поступок. В то же время, из других источников узнаем, что когда нa место инцидента приехали сотрудники ФСБ и полиции, депутaт отказался продемонстрировать им aвтомaт.

      blog_ava
      От бубонной чумы умерли супруги в Монголии: что известно о смертельной болезни
      сегодня
      963
      Теги: Новости России Криминальные новости Оружие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      249
      Детали пожара на Ровненской АЭС, непогода в Украине, курьезы на инаугурации – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Детали пожара на Ровненской АЭС, непогода в Украине, курьезы на инаугурации – топ-5 видео недели
      195
      Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      сегодня , 19:00 Українська політика: нові партії та "авгієві конюшні"
      Катерина Одарченко 4446
      Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      сегодня , 16:07 Выдача паспортов РФ украинцам: чем это грозит и как действовать новой власти
      Злой Одессит 1208
      Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      сегодня , 14:00 Зеленський проти легалізації зброї: ветеран АТО звернувся до майбутнього президента
      Леонід Остальцев 789
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Турции разбирают завалы после землетрясения. Фото
       24 октября 2011 , 11:48 1
      В России сотрудников МВД поздравили с 23 февраля стриптизом: видео 18+
       23 февраля , 22:40
      В Таиланде состоялась коронация нового короля: яркие фото и видео
       сегодня , 23:18
      Что продемонстрирует Россия на параде ко Дню победы в Москве: фото, видео
       сегодня , 21:21
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук