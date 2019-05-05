Депутат Госдумы устроил стрельбу во дворе жилого дома: видео

Депутат российского парламента от "Справедливой России" Дмитрий Ионин устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Таким образом Ионов будто бы привлекал внимание к "проблеме обманутых дольщиков" и даже пообещал на своей Facebook-странице, что "в следующий раз будет стрелять из пушки, если это создаст такой же резонанс".

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Видео, на котором видно, как Ионов стреляет из огнестрельного оружия, а люди рядом пригибаются, чтобы не пострадать, обнародовали в Youtube.

Смотрите видео: депутат Госдумы устроил стрельбу посреди улицы

По словам политика, инцидент, запечатленный на видео – "это не стрельба". Так, объясняя росСМИ свои мотивы он сказал, что автомат был приобретен для дальнейшей передачи детскому военно-патриотическому движению "Юнармия".

Во дворе же одного из жилых кварталов в Камышлове Свердловской области помощник депутата дал ему это оружие и показал документы, свидетельствующие о том, что оно стреляет холостыми. Тогда Ионин и решил "проверить" огнестрельное оружие.

Как пишет Lenta.ru, Ионин заявил, что готов понести ответственность за свой поступок. В то же время, из других источников узнаем, что когда нa место инцидента приехали сотрудники ФСБ и полиции, депутaт отказался продемонстрировать им aвтомaт.