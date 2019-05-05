Депутат російської Держдуми влаштував стрілянину у дворі житлового будинку: відео

Депутат російського парламенту від "Справедливої Росії" Дмитро Іонін влаштував стрілянину із автомата у подвір’ї житлового дому. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Таким чином Іонов начебто привертав увагу до "проблеми ошуканих пайовиків" та навіть пообіцяв на своїй Facebook-сторінці, що "наступного разу стрілятиме з гармати, якщо це створить такий же резонанс".

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Відео, на якому видно, як Іонов стріляє із вогнепальної зброї, а люди поруч пригинаються, аби не постраждати, оприлюднили у Youtube.

Дивіться відео депутат Держдуми влаштував стрілянину посеред вулиці:

За словами політика, інцидент, відображений на відео – "це не стрілянина". Так, пояснюючи росЗМІ свої мотиви він сказав, що автомат був придбаний для подальшої передачі дитячому воєнно-патріотичному руху "Юнармія".

У дворі ж одного з житлових кварталів в Камишлові Свердловської області помічник депутата дав йому цю зброю і показав документи, які свідчать про те, що вона стріляє холостими. Тоді Іонин і вирішив "перевірити" вогнепальну зброю.

Як пише Lenta.ru, Іонін заявив, що готовий понести відповідальність за свій вчинок. Водночас, з інших джерел дізнаємось, що коли нa місце інциденту приїхали співробітники ФСБ і поліції, депутaт відмовився продемонструвати їм aвтомaт.