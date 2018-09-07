Депутат из БПП рассказал детали о политической "вечеринке" Порошенко

Во время неформальной встречи с депутатами в резиденции "Залесье" Президент Украины Петр Порошенко говорил об армии, получение томоса и санкции против РФ.

Об этом "РБК-Украина" сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Встреча с народными депутатами проходила в резиденции президента Украины в Залесье. Президент выступил с вопросами по томосу украинской армии. Также разговор касался санкций против России. Могу сказать, что послание президента к Верховной раде будет касаться будущего,

– заявил Гончаренко.

Напомним, вчера Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с народными депутатами из своего блока в государственной резиденции "Залесье".