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В Порошенко заявили о политиках, которые препятствуют томосу

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Администрация Порошенко
Администрация Порошенко / Фото из открытых источников

В Администрации Петра Порошенко сказали, что есть в Украине политики, которые препятствуют созданию единой поместной православной церкви.

Об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев в интервью BBC News Украина.

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"По итогам контактов президента и последнего визита делегации Вселенского патриарха в Украину, есть понимание того, что решение о предоставлении томоса необратимо. Другой вопрос, когда это произойдет", – заявил Елисеев.

Он отметил, что это дело требует объединения всей украинской власти и политиков.

К сожалению, временные рамки иногда могут перенести не из-за Вселенского патриарха, который демонстрирует полную решимость и поддержку, а через украинских политиков. Они, преследуя политические избирательные цели, пытаются убедить отдельных патриархов в необходимости отложить томос,
– сказал заместитель главы АП.

Елисеев отметил, что Украина никогда не была так близко к получению решения о томосе. С другой стороны, нужно осторожно относиться к заявлениям о временных рамках. Поскольку Москва задействовала мощные рычаги противодействия.

"Для Кремля это вопрос жизни и смерти самой идеологии так называемого "Русского мира". Поэтому сегодня включились достаточно мощные, в том числе финансовые, рычаги давления и влияния российской стороны на церковные инстанции", – заявил Елисеев.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые об этом просят.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко религия Единая поместная церковь
Источник: 24 Канал
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