Депутат попала в страшную аварию на Житомирщине: фото

В понедельник, 24 декабря, в ДТП на Житомирщине попала депутат областного совета, лидер местной ячейки партии "Батькивщина", народный депутат Украины V-VII созывов Анжелика Лабунская.

Как сообщает пресс-служба полиции Житомирщины, авария произошла около 5:30 на трассе Киев – Чоп возле села Царевка Коростышевского района.

О том, чтов эту аварию попала Лабунская, сообщило местное издание "Житомир online".

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По предварительным данным полиции, столкнулись 2 автомобиля – Opel Vectra под управлением 35-летнего жителя Бердичева и внедорожник Mercedes, которым управлял 59-летний водитель. Автомобили двигались в попутном направлении в сторону Киева.

Лабунская была пассажиркой Mercedes. С полученными телесными повреждениями депутат обратилась за помощью к медикам. "Житомир online" отмечает, что Лабунскую госпитализировали в Коростышевскую больницу.

Перевернутій автомобиль, в котором находилась Лабунская

Журналисты издания предполагают, что водитель Mercedes превысил скорость, идя на обгон и не справился с управлением.



Разбитій после ДТП автомобиль