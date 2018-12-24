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      Депутат попала в страшную аварию на Житомирщине: фото

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      Анжелика Лабунская попала в ДТП
      Анжелика Лабунская попала в ДТП / Zhitomir.today

      В понедельник, 24 декабря, в ДТП на Житомирщине попала депутат областного совета, лидер местной ячейки партии "Батькивщина", народный депутат Украины V-VII созывов Анжелика Лабунская.

      Как сообщает пресс-служба полиции Житомирщины, авария произошла около 5:30 на трассе Киев – Чоп возле села Царевка Коростышевского района.

      О том, чтов эту аварию попала Лабунская, сообщило местное издание "Житомир online".

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      По предварительным данным полиции, столкнулись 2 автомобиля – Opel Vectra под управлением 35-летнего жителя Бердичева и внедорожник Mercedes, которым управлял 59-летний водитель. Автомобили двигались в попутном направлении в сторону Киева.

      Лабунская была пассажиркой Mercedes. С полученными телесными повреждениями депутат обратилась за помощью к медикам. "Житомир online" отмечает, что Лабунскую госпитализировали в Коростышевскую больницу.

      ДТП Лабунська депутат аварія ЖитомирПеревернутій автомобиль, в котором находилась Лабунская

      Журналисты издания предполагают, что водитель Mercedes превысил скорость, идя на обгон и не справился с управлением.

      ДТП аварія депутат Лабунська Житомир
      Разбитій после ДТП автомобиль

      Теги: Новости политики Новости Украины ВО Батьківщина Полиция Новости Житомира Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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