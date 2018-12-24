Депутатка потрапила у страшну аварію на Житомирщині: фото

У понеділок, 24 грудня, в ДТП на Житомирщині потрапила депутатка обласної ради, лідерка місцевого осередку партії "Батьківщина", народна депутатка України V-VII скликань Анжеліка Лабунська.

Як повідомляє прес-служба поліції Житомирщини, аварія сталась близько 5:30 на трасі Київ – Чоп біля села Царівка Коростишівського району.

Про те, що в цю аварію потрапила Лабунська, повідомило місцеве видання "Житомир online".

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За попередніми даними поліції, зіткнулися 2 автомобілі – Opel Vectra під керуванням 35-річного жителя Бердичева та позашляховик Mercedes, яким керував 59-річний. Автомобілі рухалися в попутному напрямку в сторону Києва.

Лабунська була пасажиркою Mercedes. З отриманими тілесними ушкодженнями депутатка звернулася по допомогу до медиків. "Житомир online" зазначає, що Лабунську госпіталізували до Коростишівської лікарні.



Перекинуте авто, в якому перебувала Лабунська

Журналісти видання припускають, що водій Mercedes перевищив швидкість, йдучи на обгін, і не впорався з керуванням.



Розбите після ДТП авто