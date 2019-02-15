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      Депутат украл сэндвич и ушел в отставку: курьезный случай в Словении

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      Депутат украл сэндвич и ушел в отставку: курьезный случай в Словении
      Депутат украл сэндвич и ушел в отставку: курьезный случай в Словении / Фото из открытых источников

      Депутат правящей партии парламента Словении "Список Марьяна Шареца" Дарий Крайчич сложил свои полномочия. Все из-за кражи сэндвича из магазина.

      Крайчич рассказал местным СМИ, что в магазине его игнорировали, пишет ВВС.

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      Экс-депутат сказал, что продавцы магазина вели себя с ним "как с воздухом", поэтому он решил проверить систему безопасности и вышел с сэндвичем на улицу. "Я простоял, наверное, минуты три у прилавка", – сказал Дарий, добавив, что трое работников разговаривали между собой. Поэтому кражи никто не заметил.

      Никто не шел за мной, не кричал,
      – добавил Крайчич.

      Он решил рассказать о ситуации в форме шутки своим коллегам на заседании комитета – те посмеялись. Однако, председатель фракции Бран Голубович осудил поведение депутата и назвал его "неприемлемым".

      Сам Крайчич извинился и назвал свое поведение "социальным экспериментом".

      Позже председатель фракции заявил, что Дарий Крайчич взял на себя всю ответственность и по собственному желанию сложил депутатские полномочия. "В соответствии с высокими этическими стандартами партии", – подчеркнул председатель.

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      Теги: Новости политики Курьезные новости Словения
      Источник: 24 Канал
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