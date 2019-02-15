Депутат украл сэндвич и ушел в отставку: курьезный случай в Словении

Депутат правящей партии парламента Словении "Список Марьяна Шареца" Дарий Крайчич сложил свои полномочия. Все из-за кражи сэндвича из магазина.

Крайчич рассказал местным СМИ, что в магазине его игнорировали, пишет ВВС.

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Экс-депутат сказал, что продавцы магазина вели себя с ним "как с воздухом", поэтому он решил проверить систему безопасности и вышел с сэндвичем на улицу. "Я простоял, наверное, минуты три у прилавка", – сказал Дарий, добавив, что трое работников разговаривали между собой. Поэтому кражи никто не заметил.

Никто не шел за мной, не кричал,

– добавил Крайчич.

Он решил рассказать о ситуации в форме шутки своим коллегам на заседании комитета – те посмеялись. Однако, председатель фракции Бран Голубович осудил поведение депутата и назвал его "неприемлемым".

Сам Крайчич извинился и назвал свое поведение "социальным экспериментом".

Позже председатель фракции заявил, что Дарий Крайчич взял на себя всю ответственность и по собственному желанию сложил депутатские полномочия. "В соответствии с высокими этическими стандартами партии", – подчеркнул председатель.