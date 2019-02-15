Депутат вкрав сендвіч і пішов у відставку: курйозний випадок у Словенії

Депутат панівної партії парламенту Словенії "Список Мар'яна Шареця" Дарій Крайчич склав свої повноваження. Все через крадіжку сендвіча з магазину.

Крайчич розповів місцевим ЗМІ, що в магазині його ігнорували, пише ВВС.

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Екс-депутат сказав, що продавці магазину поводилися з ним "як з повітрям", тому він вирішив перевірити систему безпеки та вийшов з сендвічем на вулицю. "Я простояв, мабуть, хвилини три біля прилавка", – сказав Дарій, додавши, що троє працівників розмовляли між собою. Тож крадіжки ніхто не помітив.

Ніхто не йшов за мною, не кричав,

– додав Крайчич.

Він вирішив розповісти про ситуацію у формі жарту своїм колегам на засіданні комітету – ті посміялися. Однак, голова фракції Бран Голубович засудив поведінку депутата та назвав її "неприйнятною".

Сам Крайчич вибачився та назвав свою поведінку "соціальним експериментом".

Пізніше голова фракції заявив, що Дарій Крайчич взяв на себе всю відповідальність та за власним бажанням склав депутатські повноваження. "Відповідно до високих етичних стандартів партії", – наголосив голова.