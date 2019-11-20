Депутат в РФ открыл памятную доску самому себе: полиция не нашла нарушений

В российском Никопольске местный депутат Павел Горчаков торжественно открыл памятную доску самому себе на здании полицейского отделения, которое когда-то возглавлял.

Во время торжеств, российский политик использовал почетный караул полиции, сообщает "Дождь".

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Памятную доску открыли еще 16 октября. После этого активисты-антикоррупционеры попросили правоохранителей проверить, из какого именно бюджета выделили деньги на ее установку, и законным ли было привлечение полицейских.



Открытие памятной доски в Никопольске

В областном МВД ответили, что не выявили никаких нарушений. Ведь доску установили "с целью патриотического воспитания граждан", а также "для увековечения памяти архитекторов и руководителей территориальных органов внутренних дел".

Кроме этого, правоохранители заверили, что памятная доска является информационной, а не мемориальной, поэтому согласовывать ее не нужно. А также отметили, что полицейские не имеют права отказываться выполнять приказ руководства, поэтому использование почетного караула было законным.