В России пьяный пассажир избил начальницу поезда: эпическое видео

Пассажир рейса Санкт-Петербург – Вологда избил начальницу поезда. Перед этим злоумышленник выпил достаточно алкоголя в вагоне-ресторане, и ему стало очень "хорошо".

Как сообщает телеграмм-канал Mash, начальница поезда собственно и хотела вывести мужчину из вагона-ресторана и провести его в купе, однако тот всячески отказывался это делать.

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Впоследствии он еще и с кулаками набросился на женщину и несколько раз ударил ее ногой. В итоге начальница поезда получила сотрясение мозга.

Что касается злоумышленника, то его с поезда сняли. Теперь его ожидает суд.

К слову, недавно в России повеселился на славу еще один дебошир. Инцидент произошел в московском аэропорту "Шереметьево", и тут один из пассажиров устроил самый настоящий погром. А причиной такого поведения стало опоздание на рейс.