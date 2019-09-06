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      В России в магазине устроили драку из-за дешевой одежды: видео

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      В России в магазине устроили драку из-за дешевой одежды: видео
      / Коллаж 24 канала

      В одном из сетевых бутиков в российском Владикавказе организовали распродажу "одна вещь за один рубль". Однако желание местных жителей получить "халявные" вещи переросло в настоящую бойню.

      Огромная очередь перед бутиком собралась еще задолго до его открытия, сообщают российские СМИ.

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      Когда дверь же открыли, то толпа ринулась к стеллажам с одеждой. Покупатели срывали с вешалок все, до чего смогли дотянуться.

      Однако дешевые вещи быстро закончились – тогда любители скидок превратили шопинг в настоящую бойню. Кое-кто так отчаянно пытался набрать побольше, что буквально бросался на других покупателей с кулаками.

      Пока информации о пострадавших во время "столкновений" в бутике нет.

      Смотрите видео драки из-за распродажи:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Курьезные новости Новости политики
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